Em primeira viagem oficial, Michelle Bolsonaro discursa em cúpula global

Ana Vinhas, do R7, com a EFE

Michelle, Bolsonaro, Macri e Juliana Awada NATACHA PISARENKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Com novo visual de cabelos mais escuros, a primeira-dama Michelle Bolsonaro viajou pela primeira vez ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em visita oficial à Argentina.

A primeira-dama teve uma agenda própria em Buenos Ayres. Ela discursou na abertura da 2ª Cúpula Global sobre Deficiência, onde fez um apelo pelos direitos e pela inclusão total das pessoas com deficiência na sociedade.

Usando um casaco cinza sobre vestido preto, Michelle abriu a reunião junto com a primeira-dama argentina, Juliana Awada, e a vice-presidente desse país, Gabriela Michetti, que é paraplégica.

"É o nosso dever agir para fortalecer os direitos das pessoas com incapacidade, a defesa da pessoa humana, a inclusão política e também nos serviços públicos como educação e transporte", afirmou Michelle.

Além disso, acrescentou que "combater as discriminações é um fator estratégico para conseguir a participação igualitária de pessoas incapacitadas em processos decisivos em nossos países".

No evento, Michelle considerou que os países precisam "respeitar melhor as diferenças", e celebrou o fato de que eventos como a cúpula sirvam para "mobilizar" nesse sentido.

"No Brasil, estamos trabalhando para consolidar a regulamentação da lei brasileira de inclusão", destacou a primeira-dama sobre uma norma que, segundo ela, favorecerá "o exercício das liberdades fundamentais" das pessoas com incapacidade e que demonstra o "compromisso" do governo de seu marido com este setor da população.

Antes de deixar o local, Michelle Bolsonaro conversou de maneira breve com várias pessoas que se aproximaram para agradecer-lhe por seu trabalho. Após o evento, ela participou de uma visita à Casa Rosada, conduzida pela primeira-dama argentina.

Discreta

Sempre discreta, Michelle usou a mesma roupa em todos os eventos que participou no período da manhã. Nenhum profissional de maquiagem ou cabeleireiro a acompanha durante a visita à Argentina.