Em segunda viagem oficial, Michelle Bolsonaro terá reunião no Unicef

Michelle e Bolsonaro em visita à Argentina em junho Carolina Antunes/PR

Na sua segunda viagem internacional oficial ao lado do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro irá participar de evento no Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) sobre inclusão de pessoas com deficiência e proteção às crianças, em Nova York.

Michelle acompanha o presidente que participará nesta terça-feira (24) da abertura da 74ª Assembleia-Geral da ONU. Mas a primeira-dama terá uma agenda própria. Além de participar de evento do Unicef, Michelle terá outros eventos em Nova York ao lado de primeiras-damas.

Leia mais: Por restrição médica, Bolsonaro terá apenas três compromissos em NY

A primeira viagem oficial foi em junho em vista à Argentina, onde discursou na abertura da 2ª Cúpula Global sobre Deficiência. Nos Estados Unidos, o evento do Unicef será nesta terça-feira (24) à tarde, na Biblioteca Pública de Nova York.

Com o nome "The missing billion in Universal Health Coverage: children and persons with development delays and disabilities” (“O bilhão excluído da Cobertura Universal de Saúde: crianças e pessoas com dificuldades no desenvolvimento e deficiências”), o encontro está com as entradas esgotadas, segundo o site Eventbrite.

O evento tem objetivo de conscientizar sobre a necessidade de saúde inclusiva e da importância de atender às necessidades gerais e específicas de crianças e pessoas com deficiências de desenvolvimento.

Agenda de Michelle Bolsonaro em Nova York

Segunda-feira (23)

Tarde: Reunião de Trabalho com a Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes (ALMA)

Local: Missão do Paraguai junto às Nações Unidas

Noite: Reunião bilateral com a primeira-dama da República Dominicana, Candida Montillo de Medina

Local: Missão do Paraguai junto às Nações Unidas

Terça-feira (24)

Tarde: Participação em encontro promovido pelo Unicef "The missing billion in Universal Health Coverage: children and persons with development delays and disabilities” (“O bilhão excluído da Cobertura Universal de Saúde: crianças e pessoas com dificuldades no desenvolvimento e deficiências”)

Local: Biblioteca Pública de Nova York

Sete motivos para acompanhar o trabalho de Michelle Bolsonaro