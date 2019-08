Emissão de passaportes cresce no primeiro semestre de 2019 Esta foi a segunda alta consecutiva do indicador, segundo dados enviados pela Polícia Federal com exclusividade ao R7 Passaportes

Ayumi renovou passaporte Acervo pessoal

A assistente de marketing Ayumi Fumayama tirou um novo passaporte em março deste ano, já que planeja fazer um intercâmbio de um mês a Califórnia em setembro.

O documento de Ayumi faz parte dos mais de 1,5 milhão de passaportes produzidos no primeiro semestre de 2019. A emissão cresceu pelo segundo ano consecutivo, segundo dados da PF (Polícia Federal) enviados com exclusividade ao R7.

O levantamento aponta que foram emitidos 1.296.325 documentos no primeiro semestre de 2017, 1.487.074 no mesmo período de 2018 e 1.598.977 no mesmo período de 2019 (veja dados no gráfico abaixo).

O aumento foi de 23,34% do primeiro semestre de 2017 para o mesmo período de 2019. Em 2019, o maior número de emissões (296.162) aconteceu no mês de maio. No sentido contrário, o menor número foi registrado em junho (236.838).

“Sempre mantenho o passaporte válido, mesmo que sem viagem marcada, porque nunca se sabe né?”, diz Ayumi. O documento venceria em maio deste ano e a emissão do novo passaporte foi tranquila. “O horário marcado foi respeitado e em uma semana estava pronto”, explica.

O especialista em turismo Bruno Guimarães diz que o aumento é um primeiro passo para o setor. “Se a pessoa tirou um passaporte, ela tem no mínimo a intenção de viajar, que pode ser de curto, médio ou longo prazo”, afirma.

Segundo Guimarães, hoje o turismo movimenta, direta ou indiretamente, outras 60 atividades, como a rede hoteleira, aluguel de carros, táxis e restaurantes. Para saber se de fato as pessoas estão viajando mais, será necessário avaliar os indicadores de embarque e desembarque nos próximos meses.

O diretor executivo da AVP documentação, Orlando Matheus, afirma que no caso dos intercâmbios, por exemplo, o período de emissão de passaportes é sazonal, com altas em novembro e dezembro e junho e julho. “Para quem vai fazer um high school [ensino médio no exterior], as aulas começam em setembro. Em junho e agosto a demanda é grande por isso. Já em novembro começa novamente por causa das pessoas que vão viajar em dezembro e janeiro”, afirma.

O executivo afirma que a pode emissão estar maior este ano por causa das eleições e das melhores expectativas para a economia.

O Ministério do Turismo disse ao R7, em nota, que “diversos podem ser os motivos para o aumento na emissão do passaporte e o Ministério do Turismo não dispões de nenhum estudo sobre o tema. O aumento da emissão não significa, necessariamente, que mais brasileiros estão viajando para o exterior”.

Arte/ R7

Como tirar o passaporte

Documento tem validade de 10 anos Divulgação/Itamaraty

O processo de solicitação do passaporte começa pelo preenchimento de um formulário online e pagamento da taxa de emissão, que é de R$ 257,25 neste ano.

O interessado deve preencher o documento com informações pessoais e clicar em “imprimir” ao final, para gerar a GRU (guia de recolhimento da união).

O agendamento do atendimento só será feito depois do pagamento da taxa. Depois disso, é preciso acessar o site da Polícia Federal novamente e selecionar a guia “Agendar atendimento”.

Com o atendimento agendado, o requerente precisa reunir a documentação necessária e ir até o posto selecionado. A previsão normal de entrega do passaporte é de seis dias úteis.

Mesmo os brasileiros que já possuem passaporte precisam emitir um novo, inclusive com um novo número, depois do vencimento. O documento tem validade de 10 anos para maiores de 18 anos e varia de um a cinco anos de acordo com a idade do menor. Veja a tabela: