Fabio Wajngarten é novo secretário-executivo das Comunicações Publicitário era responsável pelo comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), que foi extinta com criação do ministério

Fabio Wajngarten assume cargo nas Comunicações Anderson Riedel/PR - 03.06.2020

O publicitário e empresário Fábio Wajngarten, que era o responsável por chefiar a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), vai assumir a secretaria-executiva do recém-criado Ministério das Comunicações.

A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial da União na noite da última quarta-feira (10), logo depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação da nova pasta.

Com a transferência de Wajngarten para as Comunicações, a Secom, que era ligada à Secretaria de Governo da Presidência, sob o comando do general Luiz Eduardo Ramos, foi oficialmente extinta.

Ontem, Bolsonaro anunciou a criação do novo ministério pelo Facebook. "Nesta data, via MP [medida provisória], fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o deputado Fabio Faria/RN", escreveu.

Além de Wajngarten, também foram nomeados ontem à noite o próprio ministro Fábio Faria (Comunicações), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações) e Julio Francisco Semeghini Neto (secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações).