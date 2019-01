Filho de Mourão é promovido e salário triplica no Banco do Brasil Antonio Hamilton Rossell Mourão deixou cargo de assessor empresarial da área de agronegócios e assumiu como assessor especial da presidência Mourão

Antonio Mourão é filho do vice-presidente Walterson Rosa/Folhapress - 07.11.2018

O filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antonio Hamilton Rossell Mourão, foi promovido de assessor empresarial da área de agronegócios do Banco do Brasil para assessor especial da presidência do banco e triplicou o salário após a posse de Rubem Novaes no comando do banco estatal.

A informação, revelada pela Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo, o salário de Rossell passou a receber cerca de R$ 36 mil. Segundo a publicação, ele tinha remuneração entre R$ 12 mil e R$ 14 mil anteriormente.

Antonio Hamilton Rossell Mourão está há 18 anos no BB e já tinha a promoção dada como certa, de acordo com a coluna do Estadão.

A posse de Rubem Novaes no Banco Brasil e dos outros comandantes dos bancos públicos foi realizada nesta segunda-feira (8).

Em entrevista concedida à Agência Estado nesta terça-feira, o vice-presidente afirma que o filho foi promovido por ter "mérito". "[Ele] possui mérito e foi duramente perseguido anteriormente por ser meu filho", disse.