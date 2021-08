Governo brasileiro vai enviar missão humanitária ao Haiti Aeronave da FAB com especialistas em resgate e kits de remédios vai partir em direção a Porto Príncipe no fim de semana

Brasil | Do R7

Forte terremoto deixou mais de 2 mil mortos e 12 mil pessoas feridas Orlando Barría / EFE - 16.8.2021

O governo brasileiro anunciou que vai enviar, no próximo fim de semana, uma missão humanitária ao Haiti, atingido por um forte terremoto no último sábado (14). Na ocasião, mais de 2 mil pessoas morreram e mais de 12 mil ficaram feridas .

O envio da missão brasileira foi confirmado em nota conjunta emitida pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Saúde e Desenvolvimento Regional (MDR). Segundo o documento, uma aeronave de transporte KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, deve partir em direção a Porto Príncipe no próximo final de semana, "com o propósito de levar pessoal e material de apoio à emergência humanitária".

Peritos em buscas

A nota informa, ainda, que haverá equipes de especialistas e peritos em buscas e resgates em estruturas urbanas colapsadas, além de contar com kits de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica emergencial doados pelo Ministério da Saúde.

Segundo o governo, a configuração da missão poderá ser ajustada em função das necessidades e dos entendimentos que estão sendo mantidos com o governo haitiano.

Por ocasião do Dia Internacional Humanitário, celebrado nesta quinta-feira (19), o governo brasileiro reiterou, por meio de nota, "sua manifestação de solidariedade ao povo haitiano" e reafirmou seu compromisso com o bem-estar e a estabilidade do Haiti.