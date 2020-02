Homens da Força Nacional chegam ao Ceará para auxiliar na segurança Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força no estado após pedido do governador Camilo Santana (PT), que enfrenta greve da polícia militar

Homens da Força Nacional vão auxiliar na segurança do estado José Cruz/Agência Brasil

Os primeiros homens da Força Nacional de Segurança Pública chegaram ao Ceará na tarde desta quinta-feira (20). Eles vão auxiliar na segurança do estado que enfrenta uma greve de policiais militares. Em meio a um protesto, na quarta-feira (19), o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi atingido por dois tiros quando tentava furar um bloqueio de grevistas que impediam a entrada em um batalhão da Polícia Militar em Sobral.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou a atuação da Força Nacional após pedido feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT). A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (20).

O objetivo é reforçar o policiamento ostensivo, por 30 dias, a fim de proteger a população cearense em razão de movimento grevista por parte dos policiais estaduais. Por causa da paralisação, comércio fechou as portas e a Polícia Civil do estado tem feito o policiamento ostensivo.

Entenda o caso

O irmão de Ciro Gomes participava de um protesto para tentar acordo entre policiais militares em greve por aumento salarial. O senador licenciado pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs mascarados que impediam a entrada no batalhão no centro de Sobral. Foram disparados tiros na direção de Cid Gomes, que atingiram os vidros do veículo onde ele estava.

Após o ocorrido, o senador foi encaminhado ao Hospital do Coração de Sobral e permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) durante 12 horas para acompanhamento de sua evolução clínica.

Por questões familiares, Gomes foi tranferido para Fortaleza e chegou a capital cearense no início da tarde desta quinta-feira (20). O senador estava acompanhado do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, José Sarto e do secretário de saúde do Estado, Dr. Cabeto.

O político passará por mais exames e ficará em observação até alta médica.