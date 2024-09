Horário de verão vai voltar? Assunto é destaque no Google nesta quarta (11) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Brasil|Do R7 11/09/2024 - 17h15 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h20 ) ‌



Horário de verão foi suspenso em 2019 Arquivo/Agência Brasil

O possível retorno do horário de verão é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (11), após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizer hoje que o governo federal avalia a necessidade de retomar o horário de verão no Brasil como uma forma de reduzir os impactos da atual crise hídrica sobre o setor elétrico.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 16h44 desta quarta. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Horário de verão″ são: Distrito Federal, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Sul e Maranhão, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “Horário de verão como funciona” e “retorno do Horário de verão”. Confira:

Horário de Verão Google trends





‘Governo avalia rever horário de verão’, diz ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira (11) que o governo federal avalia a necessidade de retomar o horário de verão no Brasil como uma forma de reduzir os impactos da atual crise hídrica sobre o setor elétrico. “Estamos em uma fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. Além da questão energética, há outros efeitos que precisam ser avaliados, como o impacto na economia”, afirmou. Saiba mais em R7.com.