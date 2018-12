Intervenção em Roraima é tema de reunião de Temer com Denarium Expectativa é de que o interventor apresente informações do plano programático de revisão de gastos e as decisões já definidas por ele Intervenção em Roraima

Reunião vai acontecer no Palácio do Planalto Adriano Machado/Reuters - 17.10.2018

Decretada no começo do mês, a intervenção federal em Roraima é tema de reunião nesta quarta-feira (19), no Palácio do Planalto, do presidente Michel Temer com o governador eleito e interventor no estado, Antonio Denarium (PSL), os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, o senador Romero Jucá (MDB-RR), e o secretário de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, Jefferson Coriteac.

A expectativa é de que Denarium apresente informações do plano programático de revisão de gastos em Roraima e as decisões já definidas por ele. Na terça-feira (18), por exemplo, o interventor pediu à Assembleia Legislativa do estado a suspensão dos projetos encaminhados pelo governo anterior.

A reunião no Planalto ocorre um dia depois de o presidente da República assinar medida provisória (MP) repassando mais de R$ 225 milhões para o estado de Roraima. A liberação dos recursos faz parte das providências tomadas no âmbito da intervenção federal no estado, anunciada em 7 de dezembro.

No total, o governo federal repassou R$ 225,710 milhões em parcela única. O dinheiro tem de ser aplicado em áreas críticas do estado. A intervenção federal foi a saída encontrada por Temer e pela governadora afastada Suely Campos (PP) para controlar a crise em Roraima.

Agentes penitenciários do estado deixaram de trabalhar, e policiais civis chegaram a paralisar suas atividades por causa de atrasos no salário. A Polícia Militar também teve as atividades afetadas. Mesmo sem poder fazer greve, eles tiveram o apoio das esposas, que bloquearam a entrada e a saída de batalhões como forma de protesto.