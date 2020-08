Itamaraty diz que não há notícia de brasileiros mortos em Beirute

Explosões atingiram região portuária de Beirute, capital do Líbano EFE/EPA/Wael Hamzeh - 04.08.2020

O Ministério das Relações Exteriores informou que "não há, até o momento, notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravimente feridos" após explosões na região portuária de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira (4).

"O Itamaraty seguirá acompanhando a situação por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, em coordenação com a DAC (Divisão de Assistência Consular), em Brasília", disse por meio de nota oficial.

A pasta também prestou solidariedade ao povo local. "O governo brasileiro solidariza-se com o povo e o governo do Líbano pelas vítimas fatais e pelos feridos atingidos pelas graves explosões que tiveram lugar hoje no porto de Beirute", lamentou.

Segundo o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan, em entrevista a TV Al Jazeera, ao menos 78 pessoas morreram e 3.700 ficaram feriadas após uma série de explosões na região portuária na capital. No entanto, ainda não é possível estimar o número exato de vítimas.

Por fim, o Itamaraty disponibilizou contatos para que familiares possam solicitar informações sobre a situação dos brasileiros no Líbano.

Embaixada do Brasil em Beirute (Plantão): +961 70108374

Núcleo de assistência a brasileiros do MRE em Brasília: +55 61 2030 8820/6756/6753 e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br (de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h).

Explosões no porto de Beirute causam destruição

Uma série de explosões na região portuária de Beirute, no Líbano, foi registrada nesta terça-feira (4). Segundo o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan, ao menos 78 pessoas morreram e 3.700 ficaram feriadas após uma série de explosões na região portuária na capital, de acordo com a TV Al Jazeera.

A megaexplosão foi causada por “materiais altamente explosivos” confiscados pelas autoridades, disse o major-general Abbas Ibrahim, da Direção Geral de Segurança do Líbano. Ainda não se sabe exatamente o que causou a explosão no porto.

Repórteres de emissoras de TV na região falam em dezenas de corpos no local do que até agora é tratado como um acidente. Fontes militares, no entanto, dizem que o ponto da explosão coincide com um armazém onde eram guardados materiais altamente explosivos confiscados.

Leia na íntegra a nota do Itamaraty

O governo brasileiro solidariza-se com o povo e o governo do Líbano pelas vítimas fatais e pelos feridos atingidos pelas graves explosões que tiveram lugar hoje no porto de Beirute.

O Ministério das Relações Exteriores acompanha com atenção os acontecimentos na cidade e está pronto para prestar a assistência consular cabível. Não há, até o momento, notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos.

O Itamaraty seguirá acompanhando a situação por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, em coordenação com a Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília.

O telefone de plantão consular da Embaixada do Brasil em Beirute está disponível para informações sobre a situação dos brasileiros no Líbano pelo número +961 70108374. O núcleo de assistência a brasileiros do MRE em Brasília também está à disposição para informações, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, pelos telefones +55 61 2030 8820/6756/6753 e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br. Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone do plantão consular da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty pelo número +55 61 98197-2284.