Jornalismo da Record TV comemora conquistas de prêmios pelo Brasil

Reportagens especiais da Record TV são premiadas Reprodução/Record TV

O jornalismo da Record TV tem se destacado em premiações por todo o Brasil. O núcleo de reportagens especiais começou 2019 comemorando: afinal, em 10 anos, já soma 41 prêmios.

A reportagem Piratas da Amazônia ganhou o consagrado prêmio Rei da Espanha, o mais importante prêmio de jornalismo nas línguas espanhola e portuguesa. A matéria, que também conquistou o prêmio da Federação Nacional dos Policiais Federais, em 2018, revelou detalhes inéditos do sequestro de um casal americano por uma das quadrilhas de piratas no Pará.

Segundo o chefe de redação, Rafael Gomide, os prêmios são de importância institucional muito grande. “É o reconhecimento de um mercado de formadores de opinião sobre o seu trabalho, sobre o trabalho jornalístico que é tão importante para sociedade. A medida que a gente ganha prêmios, ganhamos automaticamente credibilidade."

A reportagem Dossiê Presídios – A Guerra das Facções foi vencedora do Prêmio República.

De 2018 até o começo deste ano, foram 10 prêmios no núcleo de reportagens especiais e mais 6 que coroaram outras matérias no jornalismo.

As afiliadas da Record TV somam mais de 20 prêmios.

A Record TV Goiás conquistou o 4º Prêmio Sincor de Jornalismo e o 2º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo em 2 categorias.

Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo, vê um futuro promissor com as mudanças adotadas recentemente pela emissora. “Nessa nova fase do jornalismo Record, buscando a inventividade, muito mais criatividade, novos formatos, novos quadros, novos produtos, os prêmios vêm na esteira disso tudo. ”



Confira outros destaques na reportagem abaixo: