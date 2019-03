Liberado pela Justiça, Lula chega a SP para acompanhar velório do neto Escolta do ex-presidente a partir de Curitiba conta com o apoio de 50 agentes federais. Tropa de choque da PM faz a segurança na capital paulista morre neto de lula, arthur lula da silva, eduardo bolsonaro, lula neto, morte do neto de lula

Lula acompanha funeral do neto Arthur em São Paulo Rodolfo Buhrer/Reuters – 02.03.2019

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, às 8h32 deste sábado (2), ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Após autorização da Justiça Federal de Curitiba na última sexta-feira (1º), o petista foi liberado para acompanhar o velório do neto Arthur Lula da Silva, de 7 anos, que morreu em decorrência de meningite meningocócica.

De acordo com informações do repórter Maurício Freire, da Record TV em Curitiba, Lula deixou o prédio da PF (Polícia Federal), na capital paranaense, por volta das 7h.

Depois, embarcou em um helicóptero da Polícia Civil, que o aguardava em um heliponto que fica em cima do prédio da PF.

Levado até o aeroporto do Bacacheri, Lula embarcou às 7h19 rumo à capital paulista em uma aeronave cedida pelo governo do Estado do Paraná.

Ao todo, 26 policias federais e outros 24 agentes de um grupo especial do Ministério da Justiça fazem a escolta do ex-presidente até a capital paulista.

Em São Paulo, os policiais federais e a tropa de choque da Polícia Militar farão a segurança do ex-presidente até o velório. Lula deverá ficar no local por volta de 40 minutos antes de retonar à carceragem da PF em Curitiba.

Segurança foi reforçada no velório do neto de Lula em São Bernardo Fabiola Perez/R7

Segurança reforçada

De acordo com a PM (Polícia Militar), o esquema de segurança foi reforçado nas proximidades do Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde acontece o velório de Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, neto de Lula.

O menino morreu no início da tarde de sexta-feira (1º), devido ao agravamento do quadro infeccioso de meningite meningocócica. A cerimônia de cremação ocorrerá às 12h deste sábado (2).

Não há informações sobre o número de policiais militares que realizam o reforço da segurança no entorno do cemitério.

De acordo com a comunicação do Águia da Polícia Militar, o Águia 1 é responsável pelo transporte do ex-presidente de Congonhas à São Bernardo do Campo. O helicóptero pousará em um heliporto próximo a Rodovia Anchieta, mas o local exato é sigiloso.