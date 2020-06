Miguel Otávio adorava futebol, era solidário e não faltava às aulas Estudioso, garoto teve única ausência na escola no ano para ir ao médico. Com sorriso sempre presente, sonhava em ser jogador de futebol e policial Miguel adorava futebol, era solidário e não faltava às aulas

Mesmo na pandemia, Miguel não perdeu as aulas online Reprodução Facebook

O garoto Miguel Otávio Santana da Silva, 5, que morreu após cair do 9º andar em um prédio de Recife (PE), cujo caso tem a patroa de sua mãe acusada de homicídio culposo, era muito alegre, quase não faltava às aulas e adorava jogar futebol, como relataram professoras do menino à reportagem da Record TV.

Morador da periferia do Barro, na zona oeste da capital pernambucana, Miguel Otávio saía todos os dias para ir à escola. Sempre sorridente, ele tinha nas brincadeiras no parquinho com os amigos os seus momentos de lazer.

Além dos estudos e do parquinho, era na quadra onde o menino mais gostava de brincar, pois carregava consigo o sonho de tornar-se um jogador de futebol quando adulto.

Solidário, justo e presente

Como toda criança, Miguel Otávio não se impedia de sonhar – e ser jogador não era o único desejo do garoto. De acordo com uma de suas professoras, um dos outros sonhos de Miguel era ser policial, pois tinha um senso de justiça e solidariedade já presente, apesar de poder contar nos dedos da mão os anos de vida.

Veja também: Caso Miguel: polícia faz terceira perícia no prédio onde menino caiu

Desde o maternal na escola, o menino quase não faltava às aulas. Este ano, só havia uma ausência no registro escolar – e para ir ao médico, uma falta justificada pela família. Nas aulas online por conta da pandemia, costumava ser o primeiro a conectar-se à internet para não perder o conteúdo.

O garoto, que perdeu a vida após subir ao nono andar do prédio sem o acompanhamento de Sarí Corte Real, patroa de sua mãe, é lembrado por todos que estavam à sua volta pelo sorriso no rosto e a alegria de viver.