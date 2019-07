Moro: é falácia dizer que combate à corrupção prejudica economia Ministro da Justiça e Segurança Pública diz que é possível aprimorar as formas de combate deste crime Corrupção

O ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu nesta sexta-feir (5) a atuação da Lava Jato no combate à corrupção, contestando a argumentação de que a operação foi negativa para a economia, pelos efeitos em empresas envolvidas nas investigações.

"Isso é uma falácia. O combate à corrupção é sempre positivo, sempre vai levar no curto, no médio e no longo prazo para benefícios para a economia", disse o ministro, que foi juiz da Lava Jato em primeira instância.

Moro, contudo, disse que é possível aprimorar as formas de combate à corrupção. O ex-juiz também rejeitou a tese de que a Lava Jato quebrou empresas, pois os investigados eram pessoas físicas. "Os acordos feitos foram feitos com propósito de manter as empresas", disse o ministro na capital paulista, em evento da XP Investimentos.

Moro sugeriu, inclusive, que os dirigentes de empresas que estejam envolvidos em atos de corrupção busquem preservar as empresas.

