Mourão: vitória de Alcolumbre foi "excelente trabalho" de Onyx

Mourão creditou vitória de Alcolumbre a Onyx

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, creditou nesta segunda-feira (04) ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) na eleição para a presidência do Senado, e comemorou o resultado das eleições para o comando das duas casas do Congresso.

"Os dois resultados foram muito bons, agora vamos aguardar o começo dos trabalhos", disse Mourão a jornalistas. Questionado sobre a vitória de Alcolumbre, o vice-presidente afirmou: "Foi um excelente trabalho do ministro Onyx, muito bem feito. Ele está de parabéns.”

Alcolumbre foi eleito presidente do Senado no início da noite de sábado, em primeiro turno, após uma eleição que começou na véspera sob forte beligerância e que teve uma reviravolta com a decisão do senador Renan Calheiros (MDB-AL) de renunciar à candidatura.

Renan renunciou após o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, ter revelado voto em Alcolumbre. O senador do DEM foi eleito com 42 votos, um a mais do que o mínimo necessário para ganhar o pleito já na primeira etapa, e ocupará a presidência da Casa até 2021.

Com a eleição de Alcolumbre, o DEM se fortalece ainda mais: o partido terá os presidentes do Senado e da Câmara, com a reeleição na véspera de Rodrigo Maia (RJ), e ainda os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; da Agricultura, Tereza Cristina, e da Saúde, Luiz Mandetta.

