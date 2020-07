Naja que picou estudante é 'colega' de víbora supervenenosa em zoo Víbora-verde-de-vogel, uma das mais venenosas do mundo, foi entregue voluntariamente às autoridades depois da repercussão do caso de picada

Cobra não tem soro disponível para seu veneno no Brasil Divulgação/ Ibama

A naja que picou o estudante, Pedro Henrique Krambeck, foi solta em um ambiente do Zoológico de Brasília depois de passar alguns dias em uma caixa de plástico. No mesmo local também está a víbora-verde-de-vogel, considerada uma das mais venenosas do mundo, que foi entregue às autoridades após a repercussão do caso do universitário.

A víbora foi entregue voluntariamente para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) pelo homem que a criava e, por isso, ele não será multado nem penalizado. O instituto já descartou a possibilidade de sacrificar o animal, que ficará no zoológico até que as autoridades decidam para onde encaminhá-lo permanentemente.

A cobra ainda está dentro de uma caixa de plástico no serpentário, visto que não existe soro contro o veneno dela no país. Já a naja foi movida para o recinto no qual irá viver.

Pedro Henrique é investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, já que não possuía permissão para criar o animal. O caso resultou no resgate de 32 serpentes e aplicação de mais de R$ 300 mil em multas. Além das cobras, outros animais também foram localizados, como tubarões e lagartos.