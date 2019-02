Onyx Lorenzoni descarta demissão de ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio é investigado por supostamente criar candidaturas-laranja em Minas Gerais Onyx Lorenzoni descarta demissão de ministro do Turismo

Lorenzoni descarta demissão de ministro do Turismo Antonio Cruz/ Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, descartou por ora a demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e espera o desdobramento das investigações em que ele é apontado como responsável pela criação de candidaturas-laranja do PSL em Minas Gerais.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Onyx fez questão de diferenciar a demissão do ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno, também envolvido em supostos casos de candidaturas-laranja, do caso de Antônio.

Segundo ele, Bebianno foi demitido por uma questão de quebra de confiança na relação com o presidente Jair Bolsonaro e não pela investigação em si.

“A questão de Minas Gerais está sendo apurada. O governo observa. É preciso dar tempo que esclarecimentos apareçam e se tiver alguma coisa o presidente vai tomar uma decisão”, disse Onyx.

O ministro do Turismo é acusado de criar candidaturas femininas apenas de fachada no PSL de Minas Gerais para que as candidatas tivessem acesso a fundos partidários reservados a candidaturas femininas. Em vários casos os recursos foram repassados a empresas e assessores ligados ao ministro.

