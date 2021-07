Operação apreende 535 toneladas de drogas em junho

A- A+

Maior operação já feita no combate ao tráfico de drogas no Brasil Polícia Federal

A Operação Narco Brasil, deflagrada sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com secretarias de Segurança e as polícias Civil e Militar de todo o país, contabilizou a apreensão de mais de 535 toneladas de drogas durante o mês de junho.

As ações resultaram também na prisão de mais de 12 mil pessoas, e na apreensão de mais de 4 mil armas e 3.970 veículos. Além disso, foram confiscados “quase R$ 6 milhões”, segundo os investigadores.

A operação foi deflagrada no dia 2 de junho, com ações integradas de prevenção, inteligência e repressão no combate ao tráfico de drogas em todo o país, conforme o Ministério da Justiça, com a ajuda das policias Federal e Rodoviária Federal.

A parceria abrangente possibilitou a realização do que o ministro Anderson Torres classifica como “a maior operação já feita no combate ao tráfico de drogas no Brasil”. “Sabemos que a descapitalização do crime organizado é fundamental para o enfraquecimento dessas facções. Esse é o objetivo da nossa gestão”, afirmou o ministério, em nota.