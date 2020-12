Orçamento de 2021 recebe 2.205 emendas e deve ser votado quarta

Do R7, com Agência Senado

Congresso precisa analisar emendas e fechar texto com prioridades para 2021 Marcos Brandão / Senado Federal

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) recebeu 2.205 sugestões de emendas dos parlamentares e voltará a ser analisada no Congresso nesta quarta-feira (16), às 10h.

O prazo para apresentação de mudanças no Orçamento encerrou-se na sexta-feira (11). Foram 1.948 sugestões de alteração no texto. E 257 com o objetivo de elaborar o documento que determina prioridades e metas para o ano que vem.

De acordo com dados da Consultoria de Orçamento do Senado, 9 das 27 bancadas estaduais, 235 dos 513 deputados e 67 dos 81 senadores apresentaram emendas à proposta da LDO 2021.

As emendas serão categorizadas por assunto, analisadas e receberão o parecer para posteriormente compor o relatório que deve ser enviado à Secretaria da Mesa do Congresso Nacional até a noite desta segunda-feira.

A LDO é uma lei de vigência anual que orienta a elaboração da proposta orçamentária e a execução do Orçamento para o ano seguinte. Além da meta fiscal, a lei define regras sobre as ações prioritárias, sobre a transferência de recursos federais para os entes federados e o setor privado e sobre a fiscalização de obras executadas com recursos da União, entre outras.