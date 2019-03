Nayara Fernandes, do R7

Paulo Maluf é internado em São Paulo para tratar pneumonia Deputado cassado deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na manhã deste domingo (24). Segundo a assessoria do político, não há previsão de alta

Paulo Maluf está doente. Nelson Antoine/Folhapress

Na manhã deste domingo (24), o deputado cassado Paulo Maluf (PP-SP) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com um quadro de pneumonia leve. Segundo a assessoria de Maluf, não há previsão de alta. Atualmente com 87 anos, o ex-deputado teve que ser submetido a uma cirurgia de retirada de câncer de próstata em dezembro de 2018 .