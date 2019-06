Petrobras reduz em 3% preço da gasolina nas refinarias

Bomba de gasolina Reprodução

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (10) a redução de 3% no preço da gasolina nas refinarias. De acordo com a estatal, o litro da gasolina será reduzido em R$ 0,0549 a partir desta terça (11), fazendo o preço médio cair de R$ 1,8144 para R$ 1,7595 por litro.

O último reajuste no preço da gasolina nas refinarias aconteceu me em 31 de maio. Com uma queda de 7,15% no preço do combustível nas refinarias. O preço do diesel não sofreu alterações.

Como as reduções foram anunciadas para o preço dos combustíveis nas refinarias, não significa que os valores cobrados pelos postos estarão mais baixos a partir de amanhã, sendo que podem demorar até os estoques dos postos acabarem.

