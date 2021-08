Plenário da Câmara vota PEC do voto impresso; acompanhe Após ser derrotada em comissão especial, proposta foi levada para apreciação de todos os deputados por Arthur Lira (PP-AL)

Brasil | Do R7

A- A+

Arthur Lira durante votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara Cleia Viana/Câmara dos Deputados

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso será votada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (10). Depois de ser reprovada na comissão especial na quinta-feira (5), a proposta foi encaminhada ao plenário pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Assista ao vivo

O plenário analisa o texto original da PEC, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), que determina a impressão de “cédulas físicas conferíveis pelo eleitor” independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições, plebiscitos e referendos.

Se for rejeitada no primeiro turno, a proposta é arquivada. Para ser aprovada, ela precisa passar por votação em turnos e ter aprovação de três quintos dos deputados, o correspondente a 308 votos favoráveis, em cada turno. Se aprovado, o texto segue para apreciação do Senado, onde também deve ser analisado em dois turnos e depende da aprovação de, pelo menos, 49 senadores.