Polícia divulga mais fotos de drogas apreendida com militar na Espanha A Guarda Civil da Espanha divulgou nesta sexta-feira (4) novas fotos das drogas apreendidas com o sargento da FAB no avião presidencial reserva Polícia espanhola divulga novas fotos de drogas apreendida com militar

Droga estava em 37 pacotes dentro de uma mala que era bagagem de mão do sargento Divulgação/Guarda Civil da Espanha

A Guarda Civil da Espanha divulgou, nesta sexta-feira (5), umas série de imagens que mostram com detalhes a mala e as drogas apreendidas com o sargento Manoel Silva Rodrigues, da FAB (Força Aérea Brasileira) que fazia parte da equipe de apoio do avião presidencial reserva que iria compôr a comitiva do presidente Jair Bolsonaro quando ele viajou ao G20, no Japão.

Teste químico das drogas Divulgação/Guarda Civil da Espanha

Nas fotos é possível ver o teste quimíco dos 37 pacotes com cocaína encontrados na mala do militar. Cada pacote possuía pouco mais de um quilo, todos enrolados em uma fita da cor bege, e outros três pacotes em fita de cor amarela.

As fotos foram realizadas ainda no equipamento de raio-x, utilizado para inspeção de bagagens, e em uma destas fotos, ainda é possível ver o resultado positivo para o teste químico realizado nos pacotes, que pela cor azul, dava a indicação de que o material era pasta base de cocaína.

O militar está sendo investigado e deve responder criminalmente por tráfico internacional de drogas na Espanha, além de ser alvo de uma investigação militar e da Polícia Federal no Brasil, que tenta descobrir a origem da droga.