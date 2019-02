Presidente da CNI deixa a prisão após prestar depoimento à PF

Alexandre Garcia, do R7

Andrade foi um dos alvos da Operação Fantoche Pedro Ladeira/Folhapress - 03. 07.2018

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, deixou a prisão nesta terça-feira (19) após prestar depoimento à PF (Polícia Federal) em Brasília poucas horas após ser preso pela Operação Fantoche.

De acordo com informações da Justiça Federal de Pernambuco, além de Andrade outros quatro alvos da ação já deixaram a prisão. Os demais detidos aguardam para audiência de custódia para decidir quando deixarão a cadeia.

A operação, deflagrada no Distrito Federal e nos Estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Alagoas, cumpriu 10 mandados de prisão temporários e 40 de busca e apreensão nos locais.

A Operação Fantoche apura supostos desvios de recursos públicos do Ministério do Turismo, por meio de convênios supostamente irregulares com o Sistema S.