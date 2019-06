Programa social mobiliza 6 mil voluntários para doar sangue

Aumento dos casos de dengue contribuiu para queda no estoque de sangue Crédito: Reprodução

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue aumentou 432% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso colaborou para que o estoque de sangue caísse drasticamente na maioria dos hemocentros do país, já que nos casos mais graves da doença, o paciente precisa de transfusão de plaquetas.

Para socorrer os bancos de sangue do Brasil, o “Grupo da Saúde”, programa social mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus, reunirá cerca de 6 mil voluntários nas principais cidades do país para realizar doações de sangue durante todo o mês de junho.

Em São Paulo, os voluntários iniciarão as doações neste sábado (8). Um dos pontos de coleta na cidade será o Hospital Tatuapé, localizado na zona norte da capital paulista.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 10 estados e Distrito Federal estão com alta incidência de dengue: AC, DF, GO, ES, MG, MT, MS, PR, RN, SP e TO.

Com as doações, cerca de 24 mil pessoas poderão ser ajudadas, já que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Atualmente, apenas 1,6% dos brasileiros doam sangue.

Quem teve dengue pode doar sangue?

Quem teve dengue não fica impedido de doar sangue, só que a doação só pode ser feita 30 dias depois que os sintomas da doença tiverem ido embora.

Segundo os médicos, no caso de dengue hemorrágica, a espera para doar sangue é de seis meses, pois é o tempo que o organismo leva para se recuperar da queda do nível de plaquetas no sangue.

Quem pode doar?

• Pessoas entre 16 e 69 anos de idade podem doar sangue. No entanto, aos menores de 18 anos é exigido o consentimento dos pais. Ademais, aqueles que têm acima de 60 anos só poderão fazer a doação caso já tenham feito antes;

• O doador precisa pesar, no mínimo, 50 quilos e ter um estado bom de saúde;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum;

• A frequência máxima é de quatro doações anuais para homens e três doações anuais para as mulheres.

É necessário levar um documento de identificação com foto.

Serviço:

Local: Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio

Endereço: Av. Celso Garcia, 4815 – Tatuapé, São Paulo – SP

Data: 08/06/19

Horário: 8h

Local: Hospital Regional Osasco

Endereço: Rua Ari Barroso, 355 – Presidente Altino, Osasco – SP

Data: 08/06/19

Horário: 7h

Local: Hospital Regional de Presidente Prudente

Endereço: Rua José Bongiovani, 1297 – Cidade Universitária, Pres. Prudente – SP

Data: 08/06/19

Horário: 9h

Local: Santa Casa de Limeira

Endereço: AV. Antônio Ometto, 675 – Vila Claudia, Limeira – SP

Data: 08/06/19

Horário: 8h30

Local: Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí

Endereço: Rua Primeiro de Maio, 235 – Centro (Sul), Teresina – PI

Data: 08/06/19

Horário: 8h