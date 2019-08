'Quem exerce o poder tende a dele abusar', diz Gilmar Mendes Ministro do Supremo Tribunal Federal reforçou necessidade do projeto e disse que não há prejuízos com a aprovação da lei de abuso de autoridade 'Quem exerce o poder tende a dele abusar', diz Gilmar Mendes

"Estado de Direito é aquele que ninguém é soberano", disse o ministro GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.08.2019

Um dia depois de a Câmara dos Deputados aprovar projeto que criminaliza o abuso de autoridade, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, disse nesta quinta-feira (15), que quem exerce o poder tende a cometer "abuso" e é por isso que se precisa de "remédio" desse tipo.

Veja também: Lei de abusos: presidente do STJ diz que 'juízes precisam de limites'

O texto aprovado pelos parlamentares define os crimes de abuso de autoridade cometidos por servidores públicos, militares, membros dos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais ou conselhos de contas. A proposta lista uma série de ações que poderão ser consideradas crimes com penas previstas que vão de prisão de três meses até 4 anos, dependendo do delito, além de perda do cargo e inabilitação por até cinco anos para os reincidentes.

A medida é considerada uma reação da classe política às operações recentes contra corrupção, como a Lava Jato.

"Eu não vi a última versão, mas a ideia é condizente com o equilíbrio das funções do estado de direito. Quem exerce o poder tende a dele abusar e é por isso que precisa ter remédio desse tipo. A velha lei de abuso de autoridade existente é de 1965, foi elaborada após o golpe de 64, na época se entendeu um instrumento importante", comentou Gilmar Mendes, ao falar com jornalistas antes de participar da sessão plenária desta tarde.

Para Gilmar Mendes, não há prejuízos com a aprovação da medida.

"Não vejo, tem que examinar porque o texto passou por sucessivas alterações. Acompanhei a versão da Câmara para o Senado, mas depois houve alterações. Mas em suma a reclamação é geral porque inexistia nos últimos tempos qualquer freio. Estado de Direito é aquele que ninguém é soberano. É fundamental ter essa visão. Na medida que alguém está se achando soberano, acima de tudo, isso não é Estado de Direito", completou Gilmar Mendes.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.