Ajuda humanitária: isenção da conta de água para afetados por alagamentos no RS Medida vai alcançar mais de 900 mil imóveis do Estado.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista...

Revista Oeste|Do R7 11/05/2024 - 08h03 (Atualizado em 11/05/2024 - 08h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share