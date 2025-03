Áreas do Norte e do Nordeste têm alerta de temporais, diz Inmet A última sexta-feira de verão no país tem previsão de pancadas de chuvas isoladas em várias partes do Brasil. De acordo com o Instituto... Revista Oeste|Do R7 14/03/2025 - 17h30 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h30 ) twitter

SP - AV PAULISTA DURANTE A CHUVA / SP - GERAL - Movimentação de pessoas pela avenida Paulista, região central de São Paulo, em dia chuvoso na cidade. 24/01/2025 - Foto: IAN MAENFELD/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A última sexta-feira de verão no país tem previsão de pancadas de chuvas isoladas em várias partes do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o maior destaque fica para a faixa norte, que inclui o Amapá, Ilha do Marajó, nordeste do Pará e parte do litoral nordestino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre os alertas de temporais e as previsões climáticas.

