Barcos de resgate encaram desafio em ondas gigantes no RS Ventos do sul do continente teriam causado o fenômeno no Lago Guaíba. O post Vídeo: barcos de resgate enfrentam ondas de 1,50 metro...

Revista Oeste|Do R7 14/05/2024 - 20h33 (Atualizado em 14/05/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share