Chuvas intensas atingem Sudeste e Nordeste, alerta Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas em Estados do Nordeste e do Sudeste do país. Para a Região... Revista Oeste|Do R7 27/01/2025 - 06h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 06h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas em Estados do Nordeste e do Sudeste do país.

Saiba mais sobre os detalhes e as recomendações do Inmet consultando a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Depois de tempestade, mais de 58 mil imóveis ficam sem luz na Grande SP

Motociclista que foi arrastado por enxurrada é encontrado morto em Guarulhos

DPU questiona lei que fiscaliza beneficiários do Bolsa Família em Bento Gonçalves (RS)