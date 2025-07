Com câncer, Preta Gil morre, aos 50 anos

A cantora, empresária e apresentadora Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos, em decorrência de complicações relacionadas principalmente a um câncer no intestino. A artista estava em tratamento médico nos Estados Unidos, desde 2023. Há alguns meses, ela contou que decidiu internar-se na América do Norte em razão sobretudo de não vislumbrar possibilidades de reversão do quadro no Brasil.

