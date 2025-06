Diamante gigante de R$ 16 milhões é encontrado no interior de MG Um diamante bruto de 647 quilates foi encontrado na última semana no município de Coromandel, em Minas Gerais. Trata-se do segundo...

Um diamante bruto de 647 quilates foi encontrado na última semana no município de Coromandel, em Minas Gerais. Trata-se do segundo maior já registrado no Brasil. A cidade também foi palco da descoberta do maior diamante do país, o “Getúlio Vargas”, de 726 quilates, extraído em 1938.

