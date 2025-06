Empresa brasileira vai desenvolver parte do maior avião cargueiro do mundo A Akaer, empresa brasileira de engenharia, integra agora um dos projetos mais ambiciosos da história da aviação. A companhia assinou... Revista Oeste|Do R7 20/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h56 ) twitter

Se atingir os objetivos, o WindRunner permitirá a construção de turbinas eólicas com torres 90 metros mais altas do que a média atual | Foto: Divulgação Revista Oeste - Brasil

A Akaer, empresa brasileira de engenharia, integra agora um dos projetos mais ambiciosos da história da aviação. A companhia assinou contrato com a Radia, empresa dos Estados Unidos que atua no setor de energia, para participar da construção do maior avião cargueiro já desenvolvido no mundo. O anúncio ocorreu na terça-feira 18, durante o Paris Air Show.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto inovador!

