Escândalo no Rio de Janeiro: 13 policiais militares presos em operação do MP Detidos foram denunciados pelos crimes de extorsão, corrupção passiva e peculatoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil:...

Revista Oeste|Do R7 14/05/2024 - 13h33 (Atualizado em 14/05/2024 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share