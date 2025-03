Frente fria alivia calor intenso e muda clima no Sul e no Sudeste do Brasil Depois de um período de calor intenso, as regiões Sul e Sudeste do Brasil enfrentam uma mudança significativa no clima. Segundo o...

