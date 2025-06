Frente fria provoca temporais em parte do país nesta segunda-feira, 2 A previsão para esta segunda-feira, 2, sugere um cenário marcado por contrastes climáticos em todo o Brasil. Enquanto uma área de... Revista Oeste|Do R7 02/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 06h36 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que a passagem de uma frente fria pelo oceano pode impactar partes da Região Sul Revista Oeste - Brasil

A previsão para esta segunda-feira, 2, sugere um cenário marcado por contrastes climáticos em todo o Brasil. Enquanto uma área de baixa pressão sobre o Paraguai provoca instabilidades no Sul e no Centro-Oeste, o calor e o tempo seco predominam no interior do país. Há risco de temporais em regiões pontuais, como no litoral do Nordeste e no sul de Mato Grosso do Sul.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

