Goleiro Fábio é exaltado por especialistas, depois de bater recorde mundial

O goleiro brasileiro Fábio, do Fluminense, quebrou no último dia 20 um recorde mundial ao se tornar o jogador com mais partidas oficiais...

O goleiro brasileiro Fábio, do Fluminense, quebrou no último dia 20 um recorde mundial ao se tornar o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol: 1391. Ele superou o recorde anterior de 1390 jogos do inglês Peter Shilton, que também foi goleiro.

