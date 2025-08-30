Goleiro Fábio é exaltado por especialistas, depois de bater recorde mundial
O goleiro brasileiro Fábio, do Fluminense, quebrou no último dia 20 um recorde mundial ao se tornar o jogador com mais partidas oficiais...
O goleiro brasileiro Fábio, do Fluminense, quebrou no último dia 20 um recorde mundial ao se tornar o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol: 1391. Ele superou o recorde anterior de 1390 jogos do inglês Peter Shilton, que também foi goleiro. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre a trajetória impressionante de Fábio! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
O goleiro brasileiro Fábio, do Fluminense, quebrou no último dia 20 um recorde mundial ao se tornar o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol: 1391. Ele superou o recorde anterior de 1390 jogos do inglês Peter Shilton, que também foi goleiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre a trajetória impressionante de Fábio!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: