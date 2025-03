Inmet alerta para chuvas e granizo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestades em todas as regiões do Brasil nesta terça-feira, 25. O órgão... Revista Oeste|Do R7 25/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h07 ) twitter

Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestades em todas as regiões do Brasil nesta terça-feira, 25. O órgão prevê cerca de 50 mm de chuva e possibilidade de granizo em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

