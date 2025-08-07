Justiça do Rio rejeita pedido de liberdade de Oruam A solicitação feita pelos advogados do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, para substituir sua prisão preventiva...

A solicitação feita pelos advogados do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, para substituir sua prisão preventiva por outras medidas, foi rejeitada pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 6.

