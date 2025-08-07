Logo R7.com
Justiça do Rio rejeita pedido de liberdade de Oruam

Revista Oeste|Do R7

A solicitação feita pelos advogados do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, para substituir sua prisão preventiva por outras medidas, foi rejeitada pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 6.

