Manga, que morreu hoje, foi o mais emblemático goleiro da história

goleiro manga e carlos alberto spina

Um dia extremamente triste para o futebol brasileiro. Morreu no Rio de Janeiro, aos 87 anos, o histórico Manga, o mais emblemático goleiro da história da bola e um dos maiores ídolos do Botafogo e do Internacional.

Saiba mais sobre a trajetória e legado de Manga consultando a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

