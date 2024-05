Médico capixaba grava vídeo emocionante antes de falecer em abrigo no RS Leandro Medice foi ao Estado ajudar as vítimas da enchenteLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos -...

Revista Oeste|Do R7 14/05/2024 - 19h03 (Atualizado em 14/05/2024 - 19h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share