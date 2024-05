Nível do Guaíba: a situação das águas em destaque Por outro lado, a Lagoa dos Patos, no extremo sul do Estado, registrou elevaçãoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil:...

Revista Oeste|Do R7 11/05/2024 - 11h33 (Atualizado em 11/05/2024 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share