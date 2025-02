Onda de calor intensa deve elevar as temperaturas acima de 40ºC O Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar uma intensa onda de calor no começo de fevereiro, com previsões de temperaturas superiores...

O Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar uma intensa onda de calor no começo de fevereiro, com previsões de temperaturas superiores a 40°C em diversas regiões. O fenômeno, formado na Argentina, deve impactar principalmente as regiões oeste e noroeste do Estado na primeira semana do mês.

