Preso mata policial civil dentro de delegacia no Amapá
Um policial civil foi morto a tiros dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no Amapá, nesta sexta-feira, 22. O investigador Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi surpreendido quando o preso tomou sua arma e atirou várias vezes, informou a Polícia Civil.
Um policial civil foi morto a tiros dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no Amapá, nesta sexta-feira, 22. O investigador Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi surpreendido quando o preso tomou sua arma e atirou várias vezes, informou a Polícia Civil.
