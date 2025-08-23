Logo R7.com
Preso mata policial civil dentro de delegacia no Amapá

Um policial civil foi morto a tiros dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no Amapá, nesta sexta-feira, 22. O investigador Mayson...

Um policial civil foi morto a tiros dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no Amapá, nesta sexta-feira, 22. O investigador Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi surpreendido quando o preso tomou sua arma e atirou várias vezes, informou a Polícia Civil.

