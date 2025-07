Reincidente por tráfico é preso com quase 3 toneladas de maconha em SP A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 37 anos que transportava 2,9 toneladas de maconha na rodovia Assis Chateaubriand,... Revista Oeste|Do R7 28/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro da Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 37 anos que transportava 2,9 toneladas de maconha na rodovia Assis Chateaubriand, no município de Penápolis, interior de São Paulo, neste domingo, 27. A droga estava escondida em um fundo falso de um caminhão com placas do Paraguai, que tracionava um semi-reboque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão impressionante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Meme: Alexandre de Moraes censura Alexandre de Moraes

Inmet alerta para chuvas e vendavais no litoral brasileiro

Como esperado, Brasileirão 2025 tende a virar disputa entre Flamengo e Palmeiras