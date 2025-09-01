‘Sniper do tráfico’ é condenado a 45 anos de prisão por matar policial Erickson David da Silva, de 30 anos, conhecido como “Deivinho” e apontado por policiais como “sniper do tráfico”, foi condenado a... Revista Oeste|Do R7 01/09/2025 - 20h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h17 ) twitter

Erickson David da Silva, de 30 anos, conhecido como “Deivinho” e apontado por policiais como “sniper do tráfico”, foi condenado a 45 anos, dois meses e 22 dias de prisão pela morte do policial Patrick Bastos Reis, de 30 anos, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). O crime ocorreu em 27 de julho de 2023, durante patrulhamento da corporação no Guarujá, litoral de São Paulo. A sentença foi proferida pela 3ª Vara Criminal do município, em decisão assinada pelo juiz Edmilson Rosa dos Santos.

