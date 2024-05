Tragédia no RS: 20 mil novos beneficiários devem ser incluídos no Bolsa Família Auxílio atende pessoas registradas no Cadastro Único de programas sociais com renda de até R$ 218Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 15/05/2024 - 15h33 (Atualizado em 15/05/2024 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share