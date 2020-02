Veja repercussão após senador Cid Gomes ser baleado no Ceará

Acompanho com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes, hoje (19), em Sobral (CE). Falei com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar.