Você está deixando dinheiro — e milhas — na mesa toda vez que viaja Há um hábito silencioso que drena o potencial das suas viagens; entenda como revertê-lo sem gastar um centavo a mais

Avião da LATAM | Foto: divulgação Revista Oeste

Quem nunca reservou o voo em um site e o hotel em outro, alugou o carro numa terceira plataforma e ainda comprou o seguro viagem num link qualquer que apareceu no Google? Esse comportamento é tão comum que parece normal. Mas, na lógica de quem entende de milhas, é o equivalente a deixar dinheiro espalhado pelo chão e não se dar ao trabalho de recolher.

O problema não é quanto você gasta; é onde você gasta. E a diferença entre concentrar ou pulverizar as reservas de viagem pode representar, ao longo de um ano, o valor de uma passagem doméstica inteira.

‌



O que os viajantes mais inteligentes já perceberam

Existe um perfil de viajante que raramente aparece nas conversas sobre milhas, mas que pode ser o que mais se beneficia desse universo: quem viaja de carro, reserva hotel ou aluga veículos, mesmo que seja apenas uma ou duas vezes no ano, mas raramente compra passagem aérea.

Esse viajante já movimenta um volume considerável em reservas. A diferença é que, ao distribuir essas compras em plataformas diferentes, ele acumula zero Milhas LATAM Pass. Se centralizasse tudo em um único hub, como o da LATAM.com, cada real gasto em hotel, carro, seguro ou pacote se converteria automaticamente em Milhas LATAM Pass, resgatáveis por passagens aéreas, pacotes, hotéis ou carros.

‌



Não é necessário comprar nenhum voo para começar a acumular. Nem ter cartão de crédito vinculado. O acúmulo começa na primeira reserva feita pelo site.

“A maioria das pessoas acha que milhas são para quem voa muito. Na prática, é para quem reserva de forma inteligente, e uma única viagem já pode valer mais do que você imagina.”

‌



O custo de oportunidade que ninguém calcula

Imagine alguém que viaja apenas uma vez por ano, uma semana de férias em família, com passagem aérea e quatro noites de hotel. Se essa única reserva for feita pela LATAM.com, o saldo de Milhas LATAM Pass acumulado pode ser suficiente para cobrir uma passagem de ida em um trecho doméstico. Uma viagem por ano. Zero reais a mais. Só uma mudança de plataforma.

Agora imagine o perfil mais frequente: quatro saídas por ano, sendo duas de avião e duas de carro, com dois a três dias de hotel em cada. Se essas reservas de hotéis e carros forem feitas fora do LATAM.com, o saldo de milhas ao fim do ano é zero, independentemente de quanto foi gasto.

‌



Pacotes com voo + hotel para Salvador, Porto Alegre e Recife rendem Milhas LATAM Pass para quem está cadastrado e logado no programa. Crédito: Reprodução

VALE SABER

As compras feitas no hub LATAM.com geram dois tipos de pontos: Milhas LATAM Pass para resgatar passagens, pacotes, hotéis ou carros, e Pontos Qualificáveis, que aceleram a progressão de categoria no programa LATAM Pass, para ter benefícios como acesso a salas VIP, check-in prioritário e possibilidade de upgrade de cabine.

Por que o hábito de “reservar em todo lugar” persiste

A resposta é simples: comodidade aparente. Cada plataforma tem uma promoção diferente, uma interface familiar, um app já instalado no celular. A sensação é de que pesquisar em vários lugares garante o melhor preço.

Mas essa conta raramente fecha quando se considera o que fica para trás. O desconto de R$30 num site genérico pode custar dezenas de milhas que, somadas ao longo do ano, valeriam muito mais.

Além dos voos, a LATAM.com reúne em um só lugar: hospedagens no Brasil e no exterior, aluguel de carros, pacotes completos, seguro viagem e eSIM internacional. A proposta não é ter o menor preço em cada categoria isolada; é gerar retorno em Milhas LATAM Pass sobre cada real gasto em viagens.

Reservas de hotel via site parceiro LATAM acumulam milhas automaticamente para quem está cadastrado (gratuitamente) e logado no LATAM Pass, mesmo em plataformas como o Booking.com. Crédito: Reprodução

Quem pode se beneficiar agora

Três perfis têm ganho especialmente relevante ao adotar esse comportamento:

⦁ O viajante eventual que faz uma viagem por ano: uma única reserva de hotel ou pacote pelo LATAM.com já constrói milhas suficientes para uma passagem futura.

⦁ Quem já compra voos na LATAM, mas reserva o restante em outros sites por hábito: está perdendo milhas exatamente na parte mais volumosa do seu gasto de viagem.

⦁ Viajantes frequentes de categorias altas: as compras no hub aceleram a manutenção ou subida de categoria, protegendo benefícios conquistados.

O ponto de partida é o mesmo para todos: fazer a próxima reserva, seja de hotel, carro, pacote ou seguro, diretamente pela LATAM.com e observar o saldo de milhas começar a crescer.

Mudar onde você reserva é uma das poucas decisões em viagens que não custa nada, e pode devolver muito.

Conteúdo produzido em parceria com LATAM Airlines. Os valores de Milhas são ilustrativos e podem variar conforme as condições do programa LATAM Pass.

*As informações acima são de responsabilidade do anunciante. O Portal R7 não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste conteúdo.