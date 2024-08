Abertas as inscrições para o Prêmio ABDI e Anatel de Redes Privativas 2024 Concurso incentiva o desenvolvimento de modelos de negócios inovadores que utilizam redes de telecomunicações privadas Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 10h22 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h22 ) ‌



Abertas as inscrições para o Prêmio ABDI e Anatel Divulgação/Anatel e ABDI - Arquivo

A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) abriram, nesta quarta-feira (21), as inscrições para a edição 2024 do Prêmio ABDI e da Anatel de Redes Privativas. Para concorrer, entidades que utilizam redes privativas ou prestadoras de serviços de telecomunicações responsáveis pela infraestrutura e operação dessas redes devem preencher, até o dia 30 de setembro, o Formulário de Inscrição disponível online.

As inscrições devem incluir detalhes sobre a tecnologia utilizada, o número de dispositivos conectados, as faixas de radiofrequências utilizadas, as entidades parceiras envolvidas e os impactos gerados pela implementação da rede.

Esta iniciativa visa promover a visibilidade e incentivar o desenvolvimento de modelos de negócios inovadores que utilizam redes de telecomunicações privadas, reconhecendo soluções de destaque que exemplificam o uso eficaz do espectro na implantação de Redes Privativas.

A premiação conta com quatro categorias:

Rede Privativa – Agro: Soluções voltadas para o setor agropecuário (Agro 4.0); Redes Privativas – Indústria: Soluções para o setor industrial (Indústria 4.0); Redes Privativas – Utilities/Mineração/Óleo e Gás: Soluções para setores de distribuição de energia, água, gás, mineração e extração de petróleo; Redes Privativas – Outros (Saúde, Educação, Pesquisa e Logística): Soluções voltadas para áreas como saúde, educação, transporte e logística.

Os projetos inscritos serão avaliados por uma comissão composta por servidores da Anatel e representantes da ABDI, seguindo critérios estabelecidos nas Diretrizes do Prêmio. Os vencedores de cada categoria receberão o Troféu de Conectividade em Redes Privativas.

‌



O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, destacou que a primeira edição do Prêmio, realizada em 2023, mostrou o potencial do 5G e do 4G em setores como agronegócio, óleo e gás, geração de energia e logística, entre outros na economia brasileira. “O objetivo do prêmio é conectar setores que entendem seus negócios com a tecnologia que pode impulsioná-los,” explicou Baigorri, enfatizando que essa conexão resulta em aumentos de produtividade por meio da transformação digital. Ele mencionou ainda que, no último ano, foram realizadas diversas parcerias entre empresas de telecomunicações e setores como agronegócio, logística e concessionárias de rodovias, especialmente com a implementação do sistema free flow para pagamento eletrônico de pedágios.

Carlos Geraldo Santana, diretor de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da ABDI, reforçou a importância do prêmio como um marco na trajetória de inovação e transformação digital em setores-chave da economia brasileira. “Queremos reconhecer as soluções mais inovadoras que utilizam redes privativas para atender às necessidades específicas de setores como agropecuária, indústria, utilities, saúde e educação. As ideias transformadoras nascem da prática e da experiência, e é por isso que queremos destacar as iniciativas que estão moldando o futuro das telecomunicações no Brasil,” afirmou.

‌



Soluções de Redes Privativas

Redes privativas são definidas como redes de telecomunicações projetadas para soluções específicas, associadas a serviços privados limitados, e operam em faixas de frequências que seguem padrões internacionais, permitindo diversas aplicações ponto-multiponto e ponto-área. Essas redes podem ser usadas para sensoriamento, rastreamento e movimentação de bens, conexão de dispositivos IoT, controle remoto e automação de equipamentos, além de comunicação banda larga entre dispositivos. Elas são aplicáveis em setores como logística, saúde, utilities, e promovem a modernização da indústria e agroindústria no Brasil, facilitando a implementação da Indústria 4.0 e Agro 4.0.

Na edição de 2023, os projetos inscritos incluíram soluções para a digitalização do campo, aumento da eficiência de processos industriais, smart cities, smart grids, conectividade para atendimento remoto na saúde, realidade aumentada, e sensoriamento e operação remota de instalações offshore. ABDI e Anatel estão atentas ao crescimento dessas redes no Brasil, impulsionado pela evolução do 5G e dos dispositivos desenvolvidos para redes privativas.

Para mais informações sobre redes privativas e sobre o Prêmio, acesse o hotsite disponível na página da ABDI na internet.